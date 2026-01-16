Kütahya Belediyesi'nden Miraç Kandili Dolayısıyla Helva İkramı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent sakinlerine helva ikramında bulundu.

Kütahya Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Camii'nde ikindi namazını takiben helva dağıtımı yaptı. Kandil gecelerinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren manevi değeri yüksek zamanlar olduğu belirtilerek, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temenni edildi.

Belediye tarafından gerçekleştirilen helva ikramı, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, etkinlik edilen dualar eşliğinde sona erdi.