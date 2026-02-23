Kütahya Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Eğitim Programı - Son Dakika
Kütahya Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Eğitim Programı

23.02.2026 09:40  Güncelleme: 10:49
Kütahya Belediyesi, Ramazan Eğitim Programı kapsamında farklı konularda eğitimler düzenleyerek vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Program, sosyal hizmetler, iklim değişikliği, afet hazırlığı ve aile içi iletişim konularını kapsıyor.

(KÜTAHYA)Kütahya Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ramazan Eğitim Programı'nda farklı birimler çeşitli başlıklarda katılımcıları bilgilendirdi.

Kütahya Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşı bilinçlendirmek, aile yapısını güçlendirmek ve afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak amacıyla başlatılan Ramazan Eğitim Programı yoğun katılıma sahne oldu.

Eğitimler kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Aile Bütçesi Eğitimi" verildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından iklim nedir, küresel ısınma, su ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, sera etkisi ve atık kavramları gibi başlıklarda katılımcılar bilgilendirildi.

Afet hazırlığı ve aile içi iletişim anlatıldı

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü de afetle mücadele, afet öncesi hazırlık, afete hazır aile, okul ve gençlik bilinci, acil durum oluşturabilecek tehlikeler gibi başlıklarda eğitim verdi. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ise aile içi iletişim konulu eğitim düzenlendi.

Programın ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

