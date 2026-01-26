Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'ndan Dmd Hastası Metehan İçin Örnek Dayanışma - Son Dakika
Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'ndan Dmd Hastası Metehan İçin Örnek Dayanışma

26.01.2026 10:06  Güncelleme: 11:20
Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, DMD hastası minik Metehan için düzenlenen anlamlı moral yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, takımın mücadeleci ruhunu ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarını vurguladı.

(KÜTAHYA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig'de mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, DMD hastası minik Metehan için oynanacak Eskişehir 26 Basketbol karşılaşması öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya Belediyespor'un kulüp yemeği programına katılan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, teknik ekip, yönetim kurulu ve sporcularla sohbet ederek takıma başarı dileklerini iletti. Ligin başından bu yana büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadele eden sporcularla gurur duyduğunu belirten Kahveci, takımın ortaya koyduğu mücadelenin şehri en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Sporcuların sosyal sorumluluk projelerinde de örnek bir duruş sergilediğini dile getiren Kahveci, "Metehan için oynanacak bu anlamlı maç, dayanışmanın ve birlikte olmanın en güzel örneklerinden biri olacak. Takımımızın lig boyunca gösterdiği emek ve azim her türlü takdiri hak ediyor. Sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi.

Takım ruhunun ve birlikteliğin güçlendiği programda, sporcular da maç öncesinde verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BAŞTAŞ Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş ve Gümüşler İnşaat Yetkilisi Kazım İkbal Gümüş'ün de bulunduğu program, hatıra fotoğrafı çekimi ve başarı temennileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Etkinlikler, Kütahya, Kültür, Güncel, Son Dakika

