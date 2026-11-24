Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, 24 Kasım'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, "24 Kasım aynı zamanda Cumhuriyetimizin eğitim yoluyla yükselme idealini, cehaletle mücadele kararlılığını ve öğretmenlerimize verdiği değeri hatırladığımız anlamlı bir gündür." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğretmenlerin gününü kutladı.

Program, emekli öğretmenlere plaket verilmesi, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi ve öğrencilerin oratoryo gösterisiyle sona erdi.