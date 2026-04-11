1) KÜTAHYA'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; saat 17.31'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 9,12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremle birlikte hafif sarsıntı yaşandığı, müşteri ve işyeri çalışanlarının koşarak dışarı çıktıkları yer aldı.