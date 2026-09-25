Kütahya\'da 71 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi

Kütahya'da 71 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresindeki Ahmedoğlu Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen 71 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kütahya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.S. yönetimindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 15. kilometresindeki Ahmedoğlu Kavşağı'nda, Ahmet Esen (71) idaresindeki 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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