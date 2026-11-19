Kütahya'da Antalya'dan İstanbul'a giden meyve sebze kamyonundaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'dan İstanbul'a giden meyve sebze yüklü kamyonda Kütahya'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda durdurarak 112'yi aradı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyonda hasar meydana geldi.
Kütahya'da seyir halindeki meyve ve sebze yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'dan İstanbul'a giden Hasan Gökkara idaresindeki 15 EN 255 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyonda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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