Kütahya'da seyir halindeki meyve ve sebze yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'dan İstanbul'a giden Hasan Gökkara idaresindeki 15 EN 255 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar meydana geldi.