Kütahya'da apartman yangınında dumandan etkilenen kişi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kütahya'da apartman yangınında dumandan etkilenen kişi hastanede yaşamını yitirdi

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Kütahya\'da apartman yangınında dumandan etkilenen kişi hastanede yaşamını yitirdi
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Kütahya Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki apartmanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kütahya'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan Firdevs Öget ile oğlu Ramazan Öget (43) evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Öget, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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