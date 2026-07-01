Kütahya'da binlere aşure ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da binlere aşure ikramı

Kütahya\'da binlere aşure ikramı
01.07.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valiliği ve Hacı Bektaşi Veli Derneği işbirliğiyle Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Vali Musa Işın, kazan başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle ikramda bulundu ve Kerbela'nın İslam aleminin ortak acısı olduğunu vurguladı.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Hacı Bektaşi Veli Derneği işbirliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent meydanında yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Valilik hizmet binası önündeki Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda dua edilmesinin ardından Vali Musa Işın, kazan başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.

Vali Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının ibadet, oruç, yardımlaşma ve birliktelik dönemi olduğunu vurguladı.

Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin tüm İslam aleminin ortak acısı olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

"Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Muharrem ayında 70'i aşkın arkadaşıyla, evlatlarıyla birlikte şehit olmasını, bütün İslam alemi olarak içimizde sürekli bir hicran ve acı olarak yaşıyoruz. Hz. Hüseyin şehitlerin şahıdır; kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kerbela, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin hepimizin ortak acısıdır. Bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada vatandaşlarımızla bir aradayız. Allah kabul etsin, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Kütahya Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Niyazi Togan da Valilik ile dernek arasında ilk kez böyle ortak bir etkinlik düzenlendiğine dikkati çekerek, kentteki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının pekişmesindeki gayretlerinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kütahya Valiliği, Yerel Haberler, Muharrem Ayı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da binlere aşure ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:07:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da binlere aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.