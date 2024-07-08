Kütahya'da Çakmak Gazı Tüpü Patlaması: 3 Genç Kız Yaralandı

Kütahya'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 genç kız yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi 3. Hilal Sokak'taki bir apartman dairesinde patlama sesi duyan çevredekilerce durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Şirin G. (19), Ebrar Ş. (19) ve Sıla U. (17), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yanık tedavi ünitesi bulunan hastanelere sevk edildi.
Yapılan incelemede, patlamanın evin yatak odasında çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
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