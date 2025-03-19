Kütahya'da Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi Açıldı

Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu (KÜTAF) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi açıldı.

19.03.2025 10:29
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(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu (KÜTAF) tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi açıldı.

Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla KÜTAF tarafından Sera AVM'de ziyaretçileriyle buluşan Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi'nde Çanakkale ruhunu yansıtan eserler ve sanatsal çalışmalar yer aldı.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde gösterdiğini vurgulayarak, "Bu kıymetli sergi, tarihimizi sanatla yaşatma adına büyük bir anlam taşıyor. Geçmişimize sahip çıkarak, gelecek nesillere bu ruhu aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Günün anlam ve öneminin altını çizen Kahveci, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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