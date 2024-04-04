Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve 2030 yılında su fakiri olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kişi başına kullanılabilir su miktarının şu anda bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Yumaklı, bu rakamın bin metreküp altına düşebileceğini ifade etti. Bakan, ülkenin su kaynaklarını yönetebilecek kapasitede olduğunu ancak bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
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