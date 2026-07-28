Kütahya'da Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Çocuk Şenliği Düzenlendi

Kütahya\'da Çocuk Şenliği Düzenlendi
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Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri için şenlik yapıldı; amaç ahlaklı nesiller yetiştirmek.

Kütahya'da yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kütahya Müftülüğünce Selimiye Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen program, kurs öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, yaz Kur'an kurslarında amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı, merhametli ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yalnızca okunmasının değil, hayatın her alanında rehber edinilmesinin önemine dikkati çeken Açık, inancın davranışlara da yansıması gerektiğini ifade etti.

Müslümanların sevgi, merhamet, kardeşlik ve tebessüm anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirten Açık, "Bizim gayemiz Allah'ını, kitabını, peygamberini, vatanını ve milletini seven, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmektir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlik, çocuklara dondurma ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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