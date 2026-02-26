Kütahya'da Damat Tüfekle Yaralandı

Kütahya'da kayınpederinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı iddia edilen damat, hastanede tedavi altına alındı.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen S.D, yeni doğan çocuğunu görmek için 100. Yıl Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye geldi.

Çocuğun gösterilmemesi üzerine S.D. ile kayınpederi A.E. arasında hastane yakınındaki sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E, otomobilindeki av tüfeğiyle damadı S.D'yi ateş ederek bacağından yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden saçma nedeniyle yaralanan S.D, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, damadını yaralayan A.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.