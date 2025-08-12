Kütahya'da Devrilen Araçtan Anne ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
Kütahya'da Devrilen Araçtan Anne ve Kızı Kurtarıldı

12.08.2025 18:39
Kütahya'da yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilde sıkışan anne ve kızı kurtarıldı.

Akkent Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyreden Hacer Ö. (34) idaresindeki 43 PB 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Su kanalında ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile kızı Emine Ö. (15) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

