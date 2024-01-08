Kütahya\'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

S.D'nin (45) kullandığı 43 DB 658 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında beton elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.D. ile otomobildeki N.D. (8), A.D. (73), T.K. (53) ve İ.Ö. (46), 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.