Kütahya'da Elektrikli Bisikletli Kaza Kurbanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Elektrikli Bisikletli Kaza Kurbanı

Kütahya\'da Elektrikli Bisikletli Kaza Kurbanı
18.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet'te otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Celalettin İhvan hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Celalettin İhvan (58) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, eski Emet-Köprücek kara yolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden T.G. yönetimindeki 43 PA 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan'ın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan Celalettin İhvan, ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Otomobil, Kütahya, Kaza, Emet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Elektrikli Bisikletli Kaza Kurbanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:49:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Elektrikli Bisikletli Kaza Kurbanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.