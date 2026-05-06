Kütahya Kalesi'nde Renkli Kutlama

(KÜTAHYA) - Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle, Kütahya'nın fethinin 952'nci yıl dönümü ve Hıdırellez kutlamaları kapsamında kalede etkinlikler düzenlendi.

Tarihin izlerini taşıyan Kütahya Kalesi'nde Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi tarafından verilen konser ve halk oyunları gösterileriyle başlayan kutlama etkinlikleri, Hıdırellez'in en önemli simgelerinden dilek ateşinin yakılmasıyla devam etti. Doğanın yeniden uyanışı ve bereketin çoğalması temennisi vatandaşlarla paylaşıldı. Etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı da katıldı.

Fethin yıl dönümü ile Hıdırellez'in aynı duyguların etrafında buluştuğu program; kentte tarihine sahip çıkan, kültürünü yaşatan ve geleceğe taşıyan güçlü bir birlik tablosu ortaya koydu.