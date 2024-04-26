Kütahya\'da Firari Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dağlık alanda saklanırken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 28 yaşındaki firari F.A'nın il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Güvem köyü yakınında dağlık arazide saklandığını belirledi.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kovalamacanın ardından F.A'yı yakaladı.
Emniyet müdürlüğüne getirilen F.A, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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