Kütahya\'da Halk Otobüsü Kaza Geçirdi: Şoför Sıkıştı

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KÜTAHYA'da halk otobüsü, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR ile yardım için gelen otomobile çarptı. Kazada yaralanan halk otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Kaymak (54) yönetimindeki 43 HO 1186 plakalı halk otobüsü, arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde olan 03 ABF 555 plakalı TIR'ın dorsesi ile yardım için gelen 43 AS 098 plakalı otomobile çarptı. Kazada halk otobüsü şoförü Kaymak, araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası şoför sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında halk otobüsünde yolcu olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.