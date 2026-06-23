Kütahya'da "Hey Park Dinlenme Tesisi"Nin Temeli, Düzenlenen Törenle Atıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde hayata geçirilecek Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla desteklenen projenin, bölge ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temel atma töreni, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresindeki Anasultan mevkisinde yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında desteklenen projenin temel atma törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Önceki dönem MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı ve Mali Müşavir İsmail Tosun'un öncülüğünde hayata geçirilen yatırımın, şehre ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

BÖLGE EKONOMİSİ VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Projenin temel atma programında gerçekleştirilen konuşmalarda, projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve istihdam potansiyeli üzerinde duruldu.

Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temel atma töreni, yapılan konuşmaların ardından ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.