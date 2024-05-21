Kütahya'da Heyelan Sonucu Gölet Taştı: Su Baskını ve Ulaşım Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Heyelan Sonucu Gölet Taştı: Su Baskını ve Ulaşım Kapandı

Kütahya\'da Heyelan Sonucu Gölet Taştı: Su Baskını ve Ulaşım Kapandı

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan sonucu gölet taştı. Bu durum, arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kütahya Valisi Musa Işın, bölgede incelemelerde bulunarak gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

21.05.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşan gölet, arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında heyelan meydana geldi.

Beldenin atık sularının biriktiği gölete kayan toprak kütlesinin taşkına neden olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki tarım arazileri ile beldeye giden kara yolunun su altında kalması nedeniyle beldeye kara yolu ulaşımının sağlanması için alternatif güzergah oluşturuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, su taşkının Seyitömer beldesine ulaşımı sağlayan ana güzergahta yaşandığını söyledi.

Yapılan incelemelerde maden bölgesindeki pasa sahasında kütle hareketi olduğu ve bu hareketin gölette bulunan suyun yer değiştirmesine neden olduğunun değerlendirildiğini belirten Işın, "Maden sahası yetkililerine pasa sahasında çalışma yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı. Seyitömer yolundaki durumu yakından takip ediyoruz ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulması için tüm tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, su baskını, Musa Işın, Seyitömer, Jandarma, Kütahya, AFAD, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Heyelan Sonucu Gölet Taştı: Su Baskını ve Ulaşım Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 19:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Heyelan Sonucu Gölet Taştı: Su Baskını ve Ulaşım Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement