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Kütahya'da horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 8 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, dövüştürülen 5 horoza el konuldu.

Kütahya\'da horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı
01.01.2024 - 15:53,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir evin bahçesinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Dayınlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bahçede kurulan platformda horoz dövüştüren F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı, dövüştürülen 5 horoza el konuldu.

Kaynak: AA
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Kütahya, Gediz, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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