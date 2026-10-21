Kütahya'da İl Müftülüğü 4-6 yaş kurs öğrencilerini Bed-i Besmele ile buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da İl Müftülüğü 4-6 yaş kurs öğrencilerini Bed-i Besmele ile buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da İl Müftülüğü 4-6 yaş kurs öğrencilerini Bed-i Besmele ile buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından Bilal-i Habeşi Camisi'nde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Amin Alayı ve Bed-i Besmele programı düzenlendi. Öğrenciler etkinlikte sureler, dualar ve şiirler okudu; program dua ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle sona erdi.

KÜTAHYA (AA) – Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için "Amin Alayı" ve "Bed-i Besmele" programı düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Bilal-i Habeşi Camisi'nde gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin salavatlar eşliğinde camiye girişi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Hasan İzmirli, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen programla öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bed-i Besmele'nin bir Osmanlı geleneği olduğunu hatırlatan ve 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkati çeken İzmirli, şunları kaydetti:

"Bed-i Besmele, kelime anlamı olarak 'Besmele ile başlamak' demektir. Bu güzel gelenek asırlardır bu topraklarda, çocuklar ilme adım attıklarında Allah'ın adıyla, O'nun rahmetiyle, bereketiyle adım atmalarını simgeleyen Osmanlı mirasıdır. Biz iman duygusuyla dünyaya geliriz ve kulaklarımıza Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhit, ezan okunur. Hayatımız böyle başlar ve ölünceye kadar böyle devam eder. Biz de böyle önemli bir başlangıcı besmele ile yapıyoruz."

Vali Yardımcısı Hüseyin Ensar Uzun da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den sureler, dualar ve şiirler okuduğu etkinlik, İl Müftüsü İzmirli'nin yaptığı dua ile Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatKütahyaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:45:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya'da İl Müftülüğü 4-6 yaş kurs öğrencilerini Bed-i Besmele ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei