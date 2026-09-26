Kütahya\'da işçi servisinin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da kullandığı elektrikli bisiklete işçi servisinin çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

K.T. idaresindeki 43 S 0178 plakalı işçi servisi, Müderris Mahallesi Maltepe Caddesi'nde Kütahya Lisesi 9. sınıf öğrencisi Tunahan Eren Karaca'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tunahan için Müderris Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karaca'nın ailesi ile yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in kıldırdığı namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığına defnedildi.