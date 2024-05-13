Kütahya'da İzinli Çıkan Hükümlü Uyuşturucu Satarken Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da İzinli Çıkan Hükümlü Uyuşturucu Satarken Yakalandı

Kütahya\'da İzinli Çıkan Hükümlü Uyuşturucu Satarken Yakalandı

Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık cezaevinden 11 gün izinli çıkan hırsızlık suçundan hükümlü Mehmet E'nin (20), 3 kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi. Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı, izinli çıktığı Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini, yılın başından beri ise uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 78 kişinin tutuklandığını bildirdi.

13.05.2024 14:53
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Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık cezaevinden 11 gün izinli çıkan hırsızlık suçundan hükümlü Mehmet E'nin (20), 3 kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, izinli çıktığı Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini, yılın başından beri ise uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 78 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kütahya'da İzinli Çıkan Hükümlü Uyuşturucu Satarken Yakalandı - Son Dakika
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