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Kütahya'da kaçan deve kuşu kara yolunda ilerledi - Son Dakika
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Kütahya'da kaçan deve kuşu kara yolunda ilerledi

Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücülerin haber vermesi üzerine deve kuşu yakalandı ve sahibine teslim edildi.

Kütahya\'da kaçan deve kuşu kara yolunda ilerledi
15.12.2023 - 19:19,  Güncelleme: 19:20
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya kara yolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.

Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.

Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.

Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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