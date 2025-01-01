Kütahya\'da Kar Manzarasında Piknik Keyfi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı güzel manzaralar oluştururken, yılın ilk gününde 1500 rakımlı Koca Yayla geçidine gidenler kar manzarasıyla piknik yaptı.
Domaniç ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 1500 rakımlı Koca Yayla geçidini beyaza bürüdü. Zaman zaman trafiği olumsuz etkileyen yağış, doğada güzel manzaralarda oluşturdu. Yılın ilk gününde Kütahya'nın yanı sıra Bursa, İnegöl, Bilecik ve Tavşanlı'dan gelen piknikçiler, Koca Yayla geçidinde zamanlarını kar manzarasında piknik yaparak geçirdi.
Domaniç Belediyesi Tabiat Parkı yoğun ziyaretlerle dolarken, aileler ve çocukları kartopu oynayarak, gönüllerince eğlendi.
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