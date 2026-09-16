Kütahya'da kardeşinin kimliğiyle yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi
Kütahya'da hakkında 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimliğini kullanarak yakalandı. 62 suçtan aranan ve 10 Aralık 2024'ten bu yana firari olan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kütahya'da hakkında 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında R.Ö. adına kimlik ibraz eden kişinin gerçekte K.Ö. olduğu ve 10 Aralık 2024'ten bu yana arandığı belirlendi.
Karşılıksız çek suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 117 milyon lira adli para cezasının bulunduğu tespit edilen, ayrıca 62 suçtan aranan hükümlü K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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