Kütahya'da Karısının Bıçakla Yaraladığı İddia Edilen Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Karısının Bıçakla Yaraladığı İddia Edilen Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Kütahya\'da Karısının Bıçakla Yaraladığı İddia Edilen Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde bir kişinin karısı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığı iddia edildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının Ali A. olduğunu belirledi. Ali A., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. olduğunu iddia etmesi üzerine kadın gözaltına alındı. Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

14.02.2024 12:23
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Kütahya'da karısının bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralının Ali A. (48) olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralının kendisini bıçaklayanın eşi E.A. (43) olduğunu iddia etmesi üzerine kadın gözaltına alındı.

Bu arada, Ali A'nın yaklaşık bir ay önce de eşi tarafından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Karısının Bıçakla Yaraladığı İddia Edilen Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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