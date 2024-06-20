Kütahya'da Kayıp Gencin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da Kayıp Gencin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Kütahya'nın Bölcek Mahallesi'nde kaybolan Mehmet Sadık Arslan'ın cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Arslan'ın öldüğü belirlendi ve cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

20.06.2024 16:41
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Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan gencin cesedi, motosikletiyle düştüğü sulama kanalında bulundu.

Bölcek Mahallesi'nde sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Kayıp Gencin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika

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