Kütahya'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Kaza: 3 Yaralı

Kütahya\'da Kaza: 3 Yaralı
10.07.2026 19:12
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Kütahya'da cipin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'DA kamyonetle çarpışan cip, savrularak sulama kanalına devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 32 AEB 313 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, A.K. idaresindeki 43 AGG 101 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı. A.K.'nin kontrolünü kaybettiği cip, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan A.K., A.H.G. ve M.N., itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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