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Kütahya'da Kitap Kurdu Yarışması Tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı Kütahya'da yapıldı. Yarışmaya 300 bin öğrencinin katılması hedefleniyor. Yarışmada ilk 3'e girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Kütahya\'da Kitap Kurdu Yarışması Tanıtıldı
18.12.2023 - 19:29,  Güncelleme: 19:31
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Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tanıtımda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, Türkiye'nin dört bir yanında kitap okuma kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Yarışmaya çok önem verdiklerini dile getiren Kayabaşı, "Bu projemiz marka projelerimizden bir tanesi. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen bu projemizde bu yılki hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak. İnşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. TÜGVA'mızın çalışmaları Kütahya'da çok faydalı gidiyor. Kütahya'dan da yarışmamıza rekor başvuru beklediğimizi de buradan belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de kitap okumanın önemine değinerek, "Bu yaşlarda çocuklarımıza okumayı sevdirebilirsek gelecekte düşünce dünyaları zenginleşecek. Hayal dünyaları ile kelime hazineleri gelişecektir." diye konuştu.

TÜGVA İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun da bugüne kadar Kütahya'da birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Projelerimiz içinde çok güzel meyveler aldık. Proje bahçemiz artık yemyeşil. Bu projemizle de Kütahya'da binlerce gencimize kitap okuma alışkanlığı kazandırdık." dedi.

Coşgun, yarışmada ilk 3'e girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.

Kaynak: AA
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