Kütahya'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 2 Yaralı

KÜTAHYA'da İbrahim K. (60), iddiaya göre bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı komşusu Sevim A. (65) ve kardeşi Hüseyin A.'yı (50) çıkan tartışmada tabanca ile vurdu. Yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, yakınları tarafından darbedilen İbrahim K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Teğmen Reşat Gökeri Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen İbrahim K. ile Sevim A. sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki tartışmaya Sevim A.'nın kardeşi Hüseyin A. da dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında İbrahim K. belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Sevim A. kalçasından, kardeşi Hüseyin A. ise karnından vurarak yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan yaralıların yakınları İbrahim K.'ya saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeşin yakınları tarafından darbedilen İbrahim K., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle urtarıldı. Ardından silahla vurulan 2 kardeş ile derbedilen İbranim K., sağlık görevlilerinin müdahalesinin asilahyaralı 2 kardeş sağlık görevlileri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–