Kütahya'da Lavanta Bahçesinde Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Lavanta Bahçesinde Hasat Dönemi Başladı

Kütahyalı çini sanatçısı Nida Olçar'ın oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı. Lavanta hasadı Paris'te bulunan bir parfüm şirketine ihraç edilecek.

19.07.2024 22:51
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Kütahya'da çini sanatçısı Nida Olçar'ın oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı

KÜTAHYA - Kütahyalı merhum çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı çini sanatçısı Nida Olçar'ın oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı.

Kütahyalı merhum çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı çini sanatçısı Nida Olçar'ın 2 yıl önce Sıtkı Olçar Çini Müzesi'nin yanında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı.

Lavanta hasadına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç da katıldı.

Hava şartları nedeniyle hasadın 1,5 ay erken yapılacağını söyleyen sanatçı Nida Olçar, "Bu yıl ki hasadımızı Paris'te bulunan bir parfüm şirketine ihraç edeceğiz. Memleketim Kütahya'nın topraklarında bu kadar verimli lavanta ve lavanta yağı hasadı almak benim için çok büyük gurur ve onur" ifadelerini kullandı.

5 bin dönümlük alanda lavanta yetiştiğini dile getiren Olçar, "Aynı zamanda büyük dedemiz Kütahyalı Şair Şeyhi'nin, diğer adıyla Hekim Sinan'ın adını verdiğimiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'miz bulunmakta. Burada da aronya, ada çayı gibi tıbbi, aromatik bitkiler yetiştirmekteyiz" dedi.

Geçen yıl 500 kilo hasat aldıklarını belirten Nida Olçar, lavanta hasadını yapıp sıkım merkezine göndererek, üretilen lavanta yağlarını yurtdışına ihraç edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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