Kütahya'da manevra sonrası karşı şeride geçen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da manevra sonrası karşı şeride geçen TIR'ın sürücüsü yaralandı

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Kütahya\'da manevra sonrası karşı şeride geçen TIR\'ın sürücüsü yaralandı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Porsuk Köprüsü mevkisinde bir otomobil bariyerlere çarptı; arkasından gelen TIR'ın sürücüsü manevra yaptı. TIR bariyeri aşarak karşı şeride geçti, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı; kapanan yol araçların çekilmesiyle açıldı.

KÜTAHYA'da, önünde seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, bariyeri aşıp karşı şeride geçti. Kazada TIR sürücüsü Hacı Kızıl yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 9'uncu kilometresindeki Porsuk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sabih Ş., yönetimindeki 26 AKU 048 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Arkasından gelen Hacı Kızıl idaresindeki 06 HD 7145 plakalı TIR ile otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Savrulan TIR bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Kazada TIR sürücüsü Hacı Kızıl yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı, TIR sürücüsü Kızıl, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşurken, trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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