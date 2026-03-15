Kütahya'da Mehter Konseri Geleneği Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Mehter Konseri Geleneği Devam Ediyor

15.03.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da ramazan ayında mehter takımı gösteri düzenleyerek vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kütahya'da ramazan ayında gösteri düzenleyen mehter takımı, bu yıl da geleneği sürdürerek seslendirdiği marşlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından geleneksel hale getirilen mehter gösterisi, tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, tarihin izlerini taşıyan eserler yankılandı.

Yaklaşık bir saat süren konserde mehter takımı; "Çanakkale Türküsü", "Osman Paşa Marşı", "Ölürüm Türkiyem" ve "Hücum Marşı"nın yanı sıra çeşitli ilahileri seslendirdi. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında düzenledikleri konseri bu yıl da icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Derneğin 30 yılı aşkın bir süre önce kurulduğunu hatırlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana birçok faaliyet icra ettik. Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Bizlere destek veren ve konserimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kütahya, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:01:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.