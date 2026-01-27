Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, TMMOB'un Geleneksel Oda Gecesi Programına Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 71. Kuruluş Yılı Plaket Töreni ve Geleneksel Oda Gecesi programına katıldı.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, meslekte uzun yıllarını tamamlayan ve mühendislik alanına katkı sunan üyelere onur plaketleri takdim edildi. Etkinlikte mesleki dayanışma ve birlik vurgusu öne çıktı.

Geceye katılan Kahveci, mühendislerin şehirlerin planlanmasından sanayiye, altyapıdan teknolojiye kadar birçok alanda üstlendikleri hayati role dikkati çekerek, "Şehirlerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesinde mühendislerimizin emeği çok büyük. Mesleğine yıllarını vermiş, bilgi ve tecrübeleriyle örnek olmuş tüm mühendislerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.