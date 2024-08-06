Kütahya'da muhtar kavgası sonucu yaralanan esnaf hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 2023'ün Aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhtar Mehmet D. (36) tarafından açılan ateş sonucu yaralanan kebapçı İsmail Algül (43), yaklaşık 8 aydır tedavisinin sürdüğü Kütahya Şehir Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D. ile 38 yaşındaki Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara arasında 1 Aralık 2023'te borç meselesi nedeniyle kavga çıkmış, Mehmet D'nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan Kara ile İsmail Algül, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Algül ise Kütahya Şehir Hastanesinde tedaviye alınmıştı.