Kütahya'da okul güvenlik toplantısı Vali Işın başkanlığında gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da okul güvenlik toplantısı Vali Işın başkanlığında gerçekleşti

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Kütahya\'da okul güvenlik toplantısı Vali Işın başkanlığında gerçekleşti
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Kütahya'da öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için Okul Güvenlik Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında yapıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı toplantıda okul çevresi güvenliği, trafik ve servis denetimi ile risklere yönelik çalışmalar ele alındı.

(KÜTAHYA)- Kütahya'da öğrencilerin "güvenli ve huzurlu" bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Okul Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de katıldığı toplantıda, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri ile öğrencilerin karşılaşabileceği risklere karşı yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen MEB Okul Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve ilgili kurumların temsilcileri de yer aldı.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren çalışmalar ele alındı.

Okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, trafik düzenlemeleri, servis araçlarının denetimi ve karşılaşılabilecek risklere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Çocuklar ve gençlerin güvenli koşullarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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