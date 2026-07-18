Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
18.07.2026 18:31
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Elmalı köyünde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, 70 dekar zarar gördü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Musa Işın, yangında yaklaşık 70 dekar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması yapıldı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız bu konuyu inceliyor. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde AFAD ve diğer kurumlarında desteğiyle çok ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme esnasında 13 hava aracı, bir İHA, 25 arazöz, 89 itfaiye, dozer ve iş makinesi, 279 personelle birlikte burada ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri devam ediyor. Artık tehlike olmaktan çıktı. Yangında yaklaşık 70 dekarlık alan tahrip olmuştur. Burayı eski haline getirmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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