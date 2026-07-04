Kütahya\'da Orman Yangını Söndürüldü

KÜTAHYA'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

30 Ağustos Mahallesi yakınındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sarp arazide çalışma yürüten Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yoğun çalışmayla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.