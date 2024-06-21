Kütahya'da orman yangınlarına karşı seferberlik - Son Dakika
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Kütahya'da orman yangınlarına karşı seferberlik

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtemel orman yangınlarına karşı alarma geçirildi. Müdürlük çalışanları, köyleri tek tek dolayarak, vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını istiyor. Camilerin minarelerinden halk anonslarla uyarılıyor. Ekipler, 30 Eylül tarihine kadar ormanların girişlerin yasak olduğunu belirten afişler asıyor. Kütahya merkez Demirciören köyü muhtarı Halil Bayraktar, 'Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları bizleri sevindiriyor. Bilindiği gibi, Kütahya'da ormanlara girişler 30 Eylül tarihine kadar yasaklanmıştı. Bu sebeple denetimlerde yoğun şekilde devam ediyor. Muhtarlık olarak bizde her zaman ekiplerin yanındayız' dedi. Bayraktar, ormana giriş yağını ihlal edenlerin görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesini istedi.

21.06.2024 16:32
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Kütahya'da orman yangınlarına karşı seferberlik

KÜTAHYA - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtemel orman yangınlarına karşı alarma geçirildi.

Müdürlük çalışanları, köyleri tek tek dolayarak, vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını istiyor.

Camilerin minarelerinden halk anonslarla uyarılıyor. Ekipler, 30 Eylül tarihine kadar ormanların girişlerin yasak olduğunu belirten afişler asıyor.

Kütahya merkez Demirciören köyü muhtarı Halil Bayraktar, "Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları bizleri sevindiriyor. Bilindiği gibi, Kütahya'da ormanlara girişler 30 Eylül tarihine kadar yasaklanmıştı. Bu sebeple denetimlerde yoğun şekilde devam ediyor. Muhtarlık olarak bizde her zaman ekiplerin yanındayız" dedi.

Bayraktar, ormana giriş yağını ihlal edenlerin görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da orman yangınlarına karşı seferberlik - Son Dakika

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