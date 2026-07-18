Kütahya\'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Oğultegin'e (34), S.K. idaresindeki 43 ADZ 553 plakalı otomobil çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Oğultegin, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü S.K, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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