Özel öğrencilerden kep atma heyecanı

16.05.2026 16:46
Kütahya’da özel gereksinimli öğrenciler, Engelliler Haftası’nda düzenlenen mezuniyet programında kep atarak sevinç yaşadı. Gösteriler ve sergiyle renklenen etkinlikte 12. sınıf öğrencileri diplomalarını aldı.

Kütahya'da özel uygulama okulunda öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler, düzenlenen mezuniyet programında kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Uygulama Okulu tarafından, Engelliler Haftası kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde yıl sonu gösterileri, mezuniyet töreni ve atölye çalışmaları sergisi düzenlendi.

Programda konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, özel gereksinimli bireylerin masumiyetin, iyiliğin ve güzelliğin temsilcileri olduğunu söyledi.

Özel öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bu evlatlarımız bize rabbimizin birer emaneti. Onları yetiştiren anne ve babalar ile öğretmenlerimizin emekleri çok kıymetli. Bu evlatlarımızın yalnızca belirli gün ve haftalarda değil, her zaman gönüllerimizde olduğunu bilmelerini isterim." dedi.

Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete ise özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, eğitim ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla daha üretken bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Katılımcılardan alkış alan etkinlikte, 12. sınıftan mezun olan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşarken, yıl boyunca mobilya ve görsel sanatlar atölyelerinde hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı süs eşyalarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kaynak: AA

