Kütahya'da, yolun karşısına çeşmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı Melahat Karaağaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karaağaç'a, yaklaşık 2 ay önce Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada özel halk otobüsü çarptı.
Kazada ağır yaralanan 44 yaşındaki Karaağaç, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay tedavisi süren 3 çocuk annesi Karaağaç, hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Otobüs Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?