Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde park halindeki bir otomobile ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da park halindeki araca ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ACH 703 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Caddesi'nde önce park halindeki bir otomobile, ardından bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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