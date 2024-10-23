Kütahya'da Park Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Park Kavgası: 3 Yaralı

Kütahya\'da Park Kavgası: 3 Yaralı

Kütahya'da park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

23.10.2024 17:00
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KÜTAHYA'da park meselesi yüzünden çıkan, satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fuatpaşa Mahallesi 40'ıncı Sokak'taki bir lastik dükkanı önünde meydana geldi. İkisi de iş yeri sahibi olan Sefa E. (25), ile Yakup B. (73) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sefa E.'nin kavga ettiğini duyan ağabeyi Cüneyt E. (35) de olay yerine geldi. Tartışma satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Cüneyt E., kullandığı otomobille Yakup B. ile yanındaki Mustafa B.'ye (43) çarparak yaraladı. Kavgada Sefa E. ve Mustafa B. tabancayla, Cüneyt E. satırla hafif yaralandı. Olayın ardından Cüneyt E. ile kardeşi Sefa E. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Mustafa B. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, olay yerinde demir sopa, satır ve çok sayıda kovan ele geçirdi. Yaralılardan Cüneyt E., ayakta tedavisinin ardından gözaltına alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Cüneyt E.'nin aracıyla gelerek Yakup B. ve Mustafa B.'ye çarpıp, otomobilden silahla indiği, Mustafa B.'nin de çarpışmadan sonra iş yerine yönelip, satırla kavgaya karıştığı, Sefa E. ve Yakup B.'nin de silahla yaralandığı görüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Park Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika

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