Kütahya Belediyesi'nden Kirazpınar'da Ramazan Etkinlikleri

25.02.2026 09:52  Güncelleme: 10:53
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ramazan ayı dolayısıyla Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte tasavvuf konseri ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu gibi faaliyetler yer aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ramazan ayı dolayısıyla Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Kahveci ve vatandaşlar, Kirazpınar Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde buluştu. Tasavvuf konserinin yer aldığı etkinlikte ayrıca geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi, çocuklar için oyun etkinlikleri ve masal anlatımları gerçekleştirildi.

Kirazpınar, Bölücek ve Şair Şeyhi mahallelerinin katılım sağladığı programa ulaşım için ücretsiz servis hizmeti verildi.

Belediye yetkilileri, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde programların devam edeceğini bildirdi.

