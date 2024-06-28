Kütahya'da samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı

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Kütahya'da samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

Bölücek Mahallesi Okul Caddesi'nde Nurettin Çelik'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarca evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık ve ahır zarar gördü.

Ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşlar ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.